Clamoroso in Spagna: “Offerta Inter per ter Stegen”

Dopo i rumors degli ultimi giorni circa un’offerta in arrivo all’Inter dal Galatasaray per Yann Sommer, ecco che in Spagna è subito circolato il nome del possibile successore dello svizzero per la porta nerazzurra. In Catalogna, infatti, sono sicuri di un’offerta imminente da parte di Marotta al Barcellona nei confronti di Marc-André ter Stegen.

Il fortissimo portiere tedesco, fuori per quasi tutta la passata stagione per un brutto infortunio al ginocchio, ha perso posizioni nello scacchiere blaugrana. Oltre alla grande annata disputata da Szczęsny, vicino al rinnovo biennale, il Barcellona ha pure chiuso nelle scorse settimane l’acquisto di Joan García, portiere rivelazione nell’ultima stagione con l’Espanyol.

Anche per questo motivo, dunque, ter Stegen ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità. Dopo un primo sondaggio del Manchester City di Pep Guardiola, secondo quanto riferito da El Nacional, anche l‘Inter avrebbe mostrato interesse e sarebbe disposta a “lanciare una grande offerta”.

Ovviamente, il club nerazzurro andrà all’assalto dell’estremo difensore tedesco solamente in caso di addio di Sommer. Oltre alla concorrenza del Manchester City, un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato pure dall’ingaggio richiesto da ter Stegen che ad oggi supera i 6 milioni di euro netti al Barcellona.