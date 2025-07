Romano: “Trattativa avviata per la cessione di Calhanoglu”

E’ iniziata ufficialmente la trattativa tra Inter e Galatasaray per la cessione di Hakan Calhanoglu. Dopo la rottura tra il calciatore turco e il club nerazzurro dei giorni scorsi, con le parole durissime di capitano Lautaro Martinez e la conferma del presidente Marotta, le due società hanno avviato il dialogo per cercare di raggiungere un’intesa sulle cifre per il passaggio del ragazzo.

Queste le ultime secondo Fabrizio Romano: “Il Galatasaray ad oggi non ha ancora chiuso per Calhanoglu perché sta cercando di mantenere parte del loro tesoretto per Osimhen. Non dovesse arrivare, si aprirebbe la possibilità di altri investimenti. Per Calhanoglu i contatti tra Inter e Galatasaray sono iniziati, quindi i due club hanno iniziato a parlarsi. Adesso bisogna aspettare un’offerta ufficiale, il discorso legato alle cifre, lavori in corso per Calhanoglu al Galatasaray”.