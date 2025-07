Inter, decisi 5 addii per il 2026: ma possono partire già ora

Quella in corso è un’estate di grandi cambiamenti nella rosa dell’Inter con diversi giocatori ultra-trentenni che possono dire addio alla formazione nerazzurra. Ci sono già state le partenze di Correa e Arnautovic ma presto potrebbero aggiungersi anche altri giocatori come ad esempio Taremi oppure Calhanoglu, l’uomo al centro del caos.

Come suggerisce il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra riflette già anche su come completare questo processo di rinnovamento dell’organico nell’estate del 2026. Ci sono infatti 5 calciatori, non più giovani, che vanno in scadenza di contratto tra un anno e che sono quindi pressoché certi dell’addio al termine della prossima stagione.

Si tratta di Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Tutti e 5 hanno dato molto per l’Inter e sono apprezzati dalla tifoseria ma al massimo tra 12 mesi dovranno salutare Appiano Gentile. Per alcuni (Acerbi e Sommer) non si può nemmeno escludere che ci sia una cessione già nel corso di questo 2025, sempre al fine di un ringiovanimento della rosa.