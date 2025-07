Romano RIVELA: “L’Inter pensa davvero a questa cessione”

Il mercato dell’Inter è al centro di moltissimi punti di domanda perché dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club sono emersi un po’ di dissapori all’interno dello spogliatoio e sono stati giorni di caos nel club nerazzurro. In attesa dell’annuncio ufficiale di Anhe-Yoan Bonny che arriverà nel giro di poche ore, si ragiona sulle uscite.

L’Inter ha diversi giocatori in rosa che sono in bilico tra la permanenza e l’addio. Uno di questi sembra essere anche Yann Sommer che ha ricevuto un interessamento dal Galatasaray. Sembra che la dirigenza nerazzurra stia prendendo davvero in considerazione l’idea di cedere il portiere svizzero, sempre se lui sarà convinto di cambiare aria.

Lo rivela Fabrizio Romano che sul suo canale YouTube spiega: “Da monitorare Yann Sommer in casa Inter, può davvero lasciare Milano. L’Inter non chiude le porte a una sua partenza in estate, anzi, c’è stata un’apertura a lasciarlo uscire se il giocatore decidesse di andare”. Il club turco può quindi tentare il doppio colpo dai nerazzurri.