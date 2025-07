Cassano torna a DISTRUGERE Inzaghi: “Non ha costruito nulla”

Ora che la stagione è terminata per tutte le squadre italiane, dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club delle due formazioni di Serie A impegnate ovvero Inter e Juventus, è tempo di tirare i bilanci. In onda su Viva El Futbol, come sempre Antonio Cassano non si nasconde e fa sapere il suo pensiero sui nerazzurri con parole nette.

L’ex attaccante mette nel mirino ancora una volta Simone Inzaghi e ne fa un commento davvero poco lusinghiero mettendo in chiaro quelli che, a suo modo di vedere, sono stati i difetti principali del tecnico piacentino durante l’esperienza all’Inter terminata con una stagione da zero trofei. Queste le parole di Cassano:

“Inzaghi ha distrutto l’Inter. Ha vinto un campionato su quattro e tre li ha buttati al cesso. Non ha valorizzato nessun giocatore, Ha preso per il culo tanta gente anche all’Inter perché aveva già l’accordo con l’Al Hilal ed è andato là per soldi. Chivu? Confido nella scelta di Ausilio. È uno grosso punto di domanda, ma lo conosco e so che è competente, spero cambi un po’ la squadra. Sicuramente, è meglio di quello che c’era prima”.