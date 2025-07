Nuovo affare Inter ‘alla Dimarco’: ha firmato un triennale

Nelle scorse ore, lontano dai riflettori del mercato, l’Inter ha definito una cessione ufficiale a titolo definitivo per uno dei suoi talenti venuti fuori dal settore giovanile.

Come annunciato dal Grasshopper, infatti, il classe 2007 Matteo Mantini ha salutato il club nerazzurro. Il centrocampista, che nel 2024 si è laureato campione d’Europa con l’Italia U17, ha siglato un contratto triennale con la formazione della prima divisione svizzera. Un campionato che negli ultimi anni ha visto diversi sbocciare numerosi calciatori cresciuti nelle giovanili nerazzurre.

Tra gli ultimi, ad esempio, Aleksandar Stankovic: il centrocampista serbo ha disputato una stagione super con la maglia del Lucerna ed è stato per questa ragione contro-riscattato dall’Inter. Il caso più eclatante, però, rimane quello rappresentato da Federico Dimarco. Nonostante l’esperienza al Sion del laterale mancino non fosse andata benissimo, ha rappresentato comunque una tappa di svolta per la sua carriera.

Il giovane Mantini, va specificato, è stato prelevato dal Grasshopper a titolo definitivo. L‘Inter, però, ha sempre dimostrato grande attenzione verso i ragazzi cresciuti con la propria maglia e seguirà con interesse la nuova avventura del centrocampista nel campionato svizzero, con la speranza di poterlo riabbracciare tra qualche stagione.