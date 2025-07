Romano SVELA tutto: “Ter Stegen-Inter? Ecco la verità”

Nelle ultime ore molti tifosi nerazzurri sono stati molto contenti – e hanno iniziato a sognare il grande colpo – quando sono emerse le voci di un interessamento dell’Inter per Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco è infatti chiuso al Barcellona che ha trovato dei suoi sostituti sul mercato dopo il suo grave infortunio ad inizio della scorsa stagione.

Questi rumours di un interessamento dell’Inter sul portiere del Barcellona sono stati rilanciati da fonti spagnole, ma ha espresso un suo parere il sempre ben informato Fabrizio Romano che ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un aggiornamento su come stanno davvero le cose tra il club nerazzurro e il fortissimo portiere tedesco.

Il noto giornalista esperto di mercato ha affermato che in realtà ad oggi non c’è stato alcun contatto tra il Barcellona e l’Inter oppure nemmeno con gli agenti di Ter Stegen. Le fonti spagnole che hanno rilanciato questa notizia sono state quindi smentite da Romano che ha ribadito come, ad oggi, non ci sia ancora nessun primo approccio tra le parti.