Derby di mercato Inter-Juventus: “È un CRACK europeo”

La sfida tra Inter e Juventus non è mai banale in nessun contesto e dà sempre vita a duelli importanti sia in campo, che tra i tifosi e persino sul mercato. Il derby d’Italia sui tavoli delle trattative è quello che sta andando in scena adesso per un obiettivo in comune tra la società bianconera e quella nerazzurra: tutte e due vogliono anticipare la rivale.

Come riporta Calciomercato.com, in questi giorni l’Inter e la Juventus si stanno sfidando per il giovane obiettivo Leon Jakirovic. Si tratta di un talento della Dinamo Zagabria, club col quale i nerazzurri hanno un ottimo rapporto come si è notato nell’affare Sucic a gennaio, e che possiede già un valore di mercato di circa 10 milioni di euro.

Jakirovic è un difensore centrale, che può agire anche da terzino sinistro, classe 2008 che viene giudicato dalla Dinamo Zagabria un futuro crack del calcio europeo. Il club croato ha un contratto valido fino al 2028 con il suo giovane talento e non vuole cederlo a cuor leggero: per questo motivo Inter e Juventus dovranno spendere un bel bottino per portarlo in Serie A.