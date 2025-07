L’Inter ha scelto il sostituto di Sommer: è già in Serie A

Sono diversi i giocatori dell’Inter in bilico in questa sessione di mercato e per tutti questi la possibilità di essere ceduti è concreta. Uno degli elementi della rosa in questo elenco è Yann Sommer: il portiere svizzero ha disputato una stagione positiva ma, vista la carta d’identità, potrebbe salutare per prendere un profilo giovane.

Il portiere svizzero nei giorni scorsi era stato accostato al Galatasaray ma se non si dovesse concretizzare un suo addio in questo mercato, saluterà comunque l’anno prossimo a scadenza di contratto. Come riporta oggi Tuttosport, l’Inter sta già lavorando per trovare un sostituto e il preferito è uno che gioca già adesso in Serie A.

Si tratta di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta che è anche nel giro della Nazionale Italiana e sicuramente è uno dei migliori interpreti nostrani del ruolo di portiere. Il classe 2000 non ha un costo basso perché la Dea conosce bene le sue qualità ma l’Inter potrebbe comunque fare un tentativo nel corso dell’estate.