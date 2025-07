Inter, infortunio e operazione a sorpresa: tempi di recupero

Tutti i giocatori e lo staff dell’Inter stanno spendendo un periodo di vacanze prima di tornare ad allenarsi a fine luglio per il raduno e la preparazione atletica della nuova stagione sportiva. Poco per volta a fine mese infatti i calciatori nerazzurri torneranno ad Appiano Gentile per riprendere a lavorare con mister Chivu.

C’è però un giocatore che, essendo stato vittima di troppi infortuni nell’ultimo periodo, ha scelto di sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere il problema. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi è stufo dei continui problemi fisici che lo hanno frenato nelle ultime settimane.

Il centrocampista romano la prossima settimana si farà operare a Milano per sistemare una dolorosa ernia che gli ha fatto saltare tutto il Mondiale per Club. Non dovrebbero essere lungo il periodo di riposo che Frattesi spenderà durante le sue vacanze estive prima del raduno, intanto su di lui rimangono attive pure le sirene di mercato.