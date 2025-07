Dall’Iran: novità per Taremi, ecco quando lascia il Paese

Nel mondo del calcio, poche settimane fa aveva fatto molto notizia il fatto che Mehdi Taremi non potesse lasciare il suo Paese, l’Iran, dopo che si era recato lì ad inizio giugno per prendere parte alle sfide della sua Nazionale. Lo scoppio della guerra con Israele ha portato al blocco dello spazio aereo sui cieli iraniani e così la punta dell’Inter è rimasta bloccata.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Hatam Shiralizadeh del giornale TasnimNews.com, ora però le cose stanno cambiando. Dopo che il conflitto è calato di intensità e che i grandi governi di tutto il mondo stanno cercando uno stop, potrebbero ripartire molto presto i voli da e per l’Iran. In questo modo anche Taremi potrà lasciare il suo Paese.

Sembra infatti che l’attaccante dell’Inter già la prossima settimana potrà volare da Tehran all’Italia e osservare così un periodo di relax in vacanza dopo queste ultime settimane molto spaventose per lui e tutti i suoi connazionali. A fine luglio tornerà poi a disposizione di Chivu in raduno ad Appiano, salvo novità di mercato.