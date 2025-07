Pericolo Dumfries, l’Inter si cautela: obiettivo in Serie A

Nei giorni scorsi è emerso un dettaglio presente nel contratto di Denzel Dumfries che ha allarmato i tifosi: il laterale olandese ha infatti una clausola rescissoria piuttosto bassa, viste le sue prestazioni nell’ultimo campionato. Il timore dell’Inter è quindi che qualche club straniero possa pagarla e portarlo via dal club senza che ci siano alternative.

La dirigenza nerazzurra si è quindi mossa in maniera cautelativa e ha sondato alcune piste per eventuali sostituti nel caso in cui Dumfries partisse a sorpresa in questo mese di luglio, prima che scada la tempistica per pagare la clausola. E un obiettivo dell’Inter potrebbe essere un terzino titolare della Fiorentina.

Come riporta oggi il Corriere Fiorentino, infatti, tra le società interessate a Dodò ci sarebbe anche l’Inter. Il terzino destro brasiliano è uno dei punti di forza della formazione viola e potrebbe essere interessato al salto in Champions League. La richiesta di Commisso per il classe 1998 è di 25 milioni di euro e il contratto scade nel 2027.