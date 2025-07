Inter, ANSIA clausola Dumfries: una big straniera su di lui

Arrivano conferme sulla clausola rescissoria presente nel contratto di Denzel Dumfries che sta agitando l’Inter in questi giorni del mercato estivo. Il laterale olandese è stato infatti uno dei migliori dell’ultima stagione nerazzurra spiccando sia in campionato che in Champions League e i tifosi non vorrebbero di sicuro perderlo.

Come riferisce Fabrizio Romano, la clausola rescissoria di Dumfries è pari a 25 milioni di euro ed è valida soltanto fino a metà luglio. Per questo motivo sono giorni molto caldi e c’è il timore che possa essere pagata da qualche grande club, visto che non si tratta certamente di un prezzo fuori mercato per un giocatore che fatto delle ottime prestazioni come lui.

Il Barcellona si sarebbe mosso dimostrando un certo interesse per Dumfries e nella doppia sfida tra l’Inter e i blaugrana, il numero 2 era stato proprio uno dei migliori in campo. Come sottolinea però su X l’esperto di mercato, non ci sono stati ancora contatti ufficiali anche se si tratta di una pista che va tenuta sotto controllo ora a luglio.