Gazzetta lancia l’ALLARME Dumfries: “Ha una clausola”

La diatriba tra Lautaro Martinez e Calhanoglu ha alzato la temperatura in casa Inter e preparato la dirigenza, di fatto, a calde settimane di mercato sul fronte turco. Tuttavia, saranno diversi gli scenari da monitorare nei prossimi giorni, con anche il rischio di un addio sorprendente.

In questo senso, La Gazzetta dello Sport lancia un allarme sul futuro di Denzel Dumfries: l’olandese avrebbe nel suo contratto una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa per il valore dell’olandese, che potrebbe fare gola a diversi club.

Un’eventuale partenza dell’esterno olandese rappresenterebbe un bel inconveniente per i piani dell’Inter. Tuttavia, va sottolineato come la clausola sarebbe esercitabile solo fino a metà luglio e al momento non ci sarebbero segnali per un interesse nei confronti di Dumfries.