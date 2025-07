Chivu cerca punti fermi: “Loro sono l’anima della squadra”

Sono ore delicate in casa Inter, viste le polemiche scoppiate attorno alle parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense e la replica piccata di Hakan Calhanoglu. A notare subito la scintilla potenzialmente incendiare è stato Cristina Chivu, che ieri ha convocato una riunione con tutto lo spogliatoio.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in un momento così Chivu ha voluto un confronto per cercare di calmare subito le acque e riportare la massima serenità nel gruppo. Per farlo, il tecnico si sarebbe affidato allo zoccolo italiano dell’Inter, ritenuto “l’anima della squadra”.

Acerbi, Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella sono i pilastri sui quali Chivu vuole appoggiarsi in questo momento, ma anche per il futuro. La loro conoscenza delle dinamiche del mondo Inter e del calcio italiano sono fondamentali per l’allenatore per traghettare i nerazzurri verso acque più tranquille. Per questo motivo, scrive la Rosea, non sono da mettere in discussione, al netto del rendimento in campo.