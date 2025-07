Le RIVELAZIONI dei giornali sul caso Calhanoglu-Lautaro

L’eliminazione dal Mondiale per Club ha chiuso ufficialmente la stagione dell’Inter, ma il post-partita di Inter-Fluminense ha comunque lasciato una coda polemica. Le dichiarazioni di Lautaro Martinez, infatti, hanno scatenato la reazione di Hakan Calhanoglu su Instagram, creando un po’ di tensione nel mondo nerazzurro.

Nella giornata di oggi, i vari quotidiani ricostruiscono quanto accaduto nelle ultime ore, ponendo l’attenzione anche sulla riunione di spogliatoio chiesta da Chivu, prima di liberare la squadra per le vacanze. Ne parla La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il tecnico abbia chiesto ai senatori di prendersi le proprie responsabilità e di fare autocritica.

Ovviamente, Lautaro avrebbe parlato in quanto capitano, cercando di chiarire le sue parole. Un’uscita che, avrebbe colto impreparata anche la società interista. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come Marotta non fosse stato avvisato preventivamente di queste dichiarazioni. Una scelta quella dell’argentino che avrebbe creato qualche disappunto su diversi fronti.

Lato societario, ricostruisce Tuttosport, la soluzione preferita sarebbe stata quella di lavare i panni sporchi in casa, non mettendo in piazza pubblica questo tipo di malumori (va sottolineato, però, come sia stato Marotta a fare il nome esplicito di Calhanoglu dopo Inter-Fluminense).

Lato gruppo squadra, le accuse di Lautaro avrebbe fatto storcere il naso a più di un giocatore. Le sue accuse sono sembrate rivolte non solo a Calhanoglu, ma a tutti quei giocatori che nel finale di stagione e al Mondiale per Club avrebbero un po’ tirato indietro la gamba. Secondo il Corriere della Sera, in particolare, il discorso del capitano avrebbe infastidito Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

Sull’attaccante francese, c’è accordo totale su tutti i quotidiani, che evidenziano il suo “mi piace” al comunicato di Calhanoglu, come una forma di dissenso verso le dichiarazioni del suo compagno di reparto.

Resta da capire, quanto il confronto chiesto da Chivu possa aver calmato gli animi. Per quanto riguarda Calhanoglu, invece, il suo destino sembra sempre più lontano da Milano. In ogni caso, ora l’Inter avrà alcune settimane di vacanza per ricaricare le pile e far sbollire un po’ gli animi.