Colpo di scena Sommer: c’è l’offerta per l’addio immediato

Si prospettano settimane di cambiamenti importanti in casa Inter, anche più profondi del previsto. Le parole di Lautaro Martinez, d’altronde, hanno fatto capire come la ripartenza nerazzurra prevederà solo chi è davvero convinto di rimanere. Una posizione forte, che apre nuove prospettive sul lato cessioni.

Ad esempio, nelle ultime ore sembra essersi accesa la pista Yann Sommer, in chiave Galatasaray. Come riportato da Orazio Accomando, il club turco (già interessato a Calhanoglu), avrebbe fatto un sondaggio per il portiere svizzero.

La volontà dell’Inter sarebbe quella di trattenere Sommer fino al termine del suo contratto, nel 2026. Tuttavia, c’è da capire se il Galatasaray tenterà un affondo concreto e come questo possa attecchire sul giocatore e sul club nerazzurro.