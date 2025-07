Che succede all’Inter dopo lo SCONTRO Lautaro-Calhanoglu

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez hanno creato un piccolo terremoto in casa Inter, com’era anche facile immaginare. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata la replica di Hakan Calhanoglu, che ha criticato apertamente le parole del capitano nerazzurro.

A far discutere i giornali, poi, è stato il “mi piace” messo da Marcus Thuram al post su Instagram del centrocampista turco, ritenuta una forma chiara di assenso verso le sue dichiarazioni e una presa di posizione contro Lautaro Martinez. In sostanza, una frizione potenzialmente importante, in uno dei momenti più delicati degli ultimi 4 anni.

Che succede ora? Secondo La Gazzetta dello Sport, stando così le cose la cessione di Calhanoglu è ormai divenuta un obiettivo dell’Inter. Pensare di ricucire lo strappo sembra molto difficile e ora si aspetta l’offerta giusta. Poi si penserà al sostituto.

Lato spogliatoio, invece, sarebbe intervenuto in prima persona lo stesso Cristian Chivu, richiedendo una riunione d’urgenza negli Stati Uniti, prima di lasciar partire la squadra per le vacanze. Il tecnico ha voluto che i senatori prendessero la parola e si assumessero le proprie responsabilità, facendo anche autocritica.

Da capire le conseguenze per il futuro di questo faccia a faccia tra tutto il gruppo presente in hotel. D’altronde, se Calhanoglu è sembrato essere il bersaglio principale di Lautaro dopo Inter-Fluminense, anche a qualche altro giocatore in rosa avranno sicuramente fischiato le orecchie.