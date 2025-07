Addio Calhanoglu: è lui il SOSTITUTO scelto dall’Inter

Il caso Calhanoglu è deflagrato nelle ultime ore, quando il centrocampista turco ha risposto con un duro comunicato alle parole di Lautaro Martinez. Uno scontro verbale a distanza, che sembra allontanare in modo netto il giocatore dall’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, pensare a un riavvicinamento ora appare alquanto complesso. Più semplice pensare a una cessione, non appena arrivi l’offerta in grado di soddisfare i nerazzurri: 35-40 milioni di euro. A quel punto servirà un sostituto.

Secondo la Rosea, l’Inter avrebbe scelto il sogno di mercato: Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano piacerebbe a tutti, dirigenti e allenatore, e sarebbe il sostituto perfetto per Calhanoglu. Prima dell’affondo, però, serve l’addio del turco, precondizione per mettere sul piatto almeno 45-50 milioni di euro.

Non sarà un’operazione semplice per i nerazzurri, che valutano anche delle possibili piste alternative: Nicolò Rovella della Lazio, che però non convince fino in fondo, a differenza di Angelo Stiller dello Stoccarda.