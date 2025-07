Romano CONFERMA: “Sommer ha una vera richiesta di mercato”

Nelle scorse ore erano emerse delle voci di mercato relative ad una possibile cessione di Yann Sommer per l’Inter con delle sirene turche che suonano anche per il portiere svizzero, esattamente come per Hakan Calhanoglu visto che entrambi sono nel mirino del Galatasaray. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato un esperto di mercato.

Si tratta di Fabrizio Romano che sul suo account X ha confermato l’interessamento del club di Istanbul nei confronti del portiere dell’Inter. Il Galatasaray ha infatti inserito il nome di Sommer in un elenco di possibili obiettivi per la porta ma sono parecchie le opzioni ad oggi prese in considerazione e nulla è ancora deciso.

Il giornalista italiano sottolinea però anche il fatto che per il momento quello nei confronti di Sommer è soltanto un interessamento perché il Galatasaray non si è ancora mosso in via ufficiale né con l’Inter né con il portiere svizzero e il suo entourage. Resta però comunque un’opzione da tenere in considerazione per questo mercato.