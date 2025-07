L’Inter cerca un centrocampista: NUOVA pista dal Brasile

Con la possibile cessione di Hakan Calhanoglu che rimane un tema sempre di attualità in questi giorni nel mondo Inter, diventa ovvia anche la ricerca di un altro centrocampista da parte della dirigenza nerazzurra visto che è possibile che ci siano anche altre uscite: le posizioni di Davide Frattesi e Kristjan Asllani non sono affatto salde.

Tra i diversi nomi che l’Inter sta sondando e valutando internamente per trovare il giusto rinforzo in cabina di regia, ne spunta adesso uno nuovo e che arriva direttamente dal Sudamerica ma che è possibile vedere all’opera anche ora al Mondiale per Club. Si tratta di Richard Rios del Palmeiras che è finito nella lista obiettivi.

A riportarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account X. Secondo quanto scrive, l’Inter avrebbe infatti chiesto informazioni su questo centrocampista centrale classe 2000 e di nazionalità colombiana. Si tratta di un profilo che piace anche per la sua capacità di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala destra.