Ecco come Lautaro-Calhanoglu tentano la pace: la RIVELAZIONE

Nei giorni scorsi è scoppiato il caos nel mondo Inter per l’attacco di Lautaro Martinez verso alcuni compagni di squadra non menzionati ma che in molti hanno indirizzato verso Hakan Calhanoglu, con il turco che ha poi preso anche posizione. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club sono stati giorni complessi in casa nerazzurra.

La Gazzetta dello Sport oggi però afferma che c’è stato un contatto tra il capitano argentino e il regista turco per cercare di chiarirsi e tentare di risolvere questa situazione. I due calciatori nerazzurri si sono infatti sentititi telefonicamente per spiegare le proprie posizioni e per cercare di riavvicinarsi dopo la bufera.

Come però sottolinea la rosea, non è facile tornare subito in buoni rapporti dopo il caos mediatico che si è creato in questi giorni. La società e il tecnico Cristian Chivu stanno comunque facendo il possibile per sistemare le cose e hanno anche fatto capire a tutti i membri della squadra che queste faccende è sempre meglio risolverle nello spogliatoio.