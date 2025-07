Caos Inter: Simone Inzaghi “corre in soccorso” col mercato

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club la stagione dell’Inter è ufficialmente conclusa e non ci sono più partite fino ad agosto quanto ripartirà la Serie A. Tutti i temi di attualità nerazzurra portano infatti al mercato e al caos che si è creato dopo le parole forti di capitan Lautaro subito al 90′ del match perso col Fluminense.

L’Inter deve infatti fare i conti con la situazione spinosa legata ad Hakan Calhanoglu che sembra intenzionato a tornare in Patria. Tuttavia, da Istanbul spuntano notizie contrastanti. Il giornale turco Milliyet afferma infatti che il Galatasaray non vuole investire più di 15 milioni di euro per il regista dell’Inter.

La società nerazzurra vuole almeno il doppio per cedere il suo numero 20. Ecco quindi che, sempre secondo questa fonte turca, può arrivare in aiuto proprio l’ex allenatore Simone Inzaghi e chiedere al suo Al-Hilal di comprare Calhanoglu. Visto l’enorme budget del club arabo sarebbe certamente più facile chiudere l’affare.