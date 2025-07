David FIRMA in Italia: ecco perché l’Inter non ha chiuso

Uno dei migliori giocatori tra quelli che da ieri – ovvero il primo luglio – sono ufficialmente svincolati è il centravanti Jonathan David. Questo calciatore classe 2000 ha infatti deciso di salutare il Lille per provare una nuova avventura in un altro campionato, annunciando già mesi fa la sua scelta di non rinnovare il contratto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle scorse ore la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il canadese e ora è soltanto una questione di dettagli prima che David possa firmare il contratto e provare la sua nuova esperienza in Serie A. Nei mesi scorsi però su di lui c’era anche l’Inter, oltre al Napoli e ad altre big straniere.

Il club nerazzurro vanta come presidente Beppe Marotta che da sempre è molto attento ai parametri zero e aveva fatto un tentativo per l’ex Lille. Le esose richieste degli agenti del canadese hanno però reso complesso l’affare e la contemporanea esplosione di Pio Esposito (unito all’acquisto di Bonny) ha fatto prendere la scelta all’Inter di non puntare su David.