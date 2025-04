“Contatto ufficiale con l’Atalanta”: l’Inter prenota il bomber

Si avvicina la sessione estiva di mercato con l’Inter che è alle prese con diverse trattative per rinforzare la sua rosa in vista del Mondiale per Club di giugno che costringe tutte le società partecipanti ad accelerare le tempistiche con i movimenti in entrata e in uscita che desiderano fare prima dell’inizio del torneo.

Sul fronte degli innesti i nerazzurri sono in trattativa da tempo con il Marsiglia per Luis Henrique ma non si tratta dell’unico nome segnato nell’elenco obiettivi. Secondo quanto raccolto da una fonte italiana, l’Inter ha fatto di recente anche un tentativo con l’Atalanta per il capocannoniere della Serie A, vale a dire Mateo Retegui.

“Primo passo formale dell’Inter verso l’Atalanta, un sondaggio ufficiale per capire se la Dea cederebbe Retegui. Marotta vuole cautelarsi in caso di arrivo del PSG o di altri grandi club che pagherebbero la clausola di Thuram anche se vuole rinnovare per togliere la clausola. Il prezzo si aggira sui 40-50 milioni di euro”, questo è quanto riportato sul canale YouTube dei colleghi di Calciomercato.it.