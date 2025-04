Di Marzio conferma la trattativa: “L’Inter non va oltre i 25 milioni”

Il mercato in casa Inter si sta già muovendo perché, dopo la fine del campionato, ci sarà poco tempo per riuscire a fornire i giusti innesti alla rosa nerazzurra in vista del Mondiale per Club che inizierà a giugno e nel quale serviranno già alcuni volti nuovi da testare in vista della prossima stagione 2025/26. Uno dei nomi che in questi giorni è al centro delle notizie è quello di Luis Henrique.

L’esterno offensivo brasiliano di proprietà del Marsiglia piace molto al club nerazzurro che lo valuta come il giusto talento per il presente ma anche per il futuro, come da nuova politica imposta da Oaktree. In questa stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia ha già segnato 9 gol e fornito 7 assist: buoni numeri per questo fantasista classe 2001.

Il giornalista di Sky Sport, ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha confermato che questo affare sta procedendo sui giusti binari. Il Marsiglia per Luis Henrique chiede circa 30-35 milioni di euro mentre l’Inter non vuole spingersi oltre i 22-25 milioni. Si tratta ma i nerazzurri possono arrivare alla fumata bianca entro fine maggio per averlo già in squadra a giugno.