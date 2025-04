Inter, ecco la strada per Luis Henrique: c’è l’idea SCAMBIO

Negli ultimi giorni in casa Inter è uscito a sorpresa il nome di Luis Henrique come ipotesi di mercato su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando in maniera molto convinta. Viene infatti giudicato un rinforzo molto utili alla squadra di Simone Inzaghi per l’anno prossimo ma va prima trovata un’intesa col Marsiglia.

Come riferito dai colleghi di Calciomercato.it, una delle ultime idee di mercato dell’Inter è quella di proporre uno scambio al Marsiglia per arrivare a Luis Henrique. L’intenzione dei nerazzurri è infatti quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare i costi dell’operazione e in tal senso il nome di Asllani potrebbe essere quello giusto.

Il centrocampista albanese è infatti al momento in bilico per una sua eventuale conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione. I buoni rapporti che ci sono tra Inter e OM potrebbe aiutare al buon esito di questa trattativa e poi Asllani in Francia avrebbe modo di crescere anche grazie ad un allenatore italiano come De Zerbi.