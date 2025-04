Inter e non solo: quali altre squadre sognano il Triplete

Il pareggio di ieri dell’Inter contro il Milan tiene ancora in corsa i nerazzurri per la vittoria della Coppa Italia visto che entrambe le squadre meneghine si giocheranno nella gara di ritorno le loro chance di accedere alla finale del torneo, dove probabilmente ci sarà il Bologna (che ha schiacciato 0-3 l’Empoli). La squadra di Inzaghi rimane così candidata anche al Triplete.

L’Inter mantiene infatti un vantaggio di 3 punti sul Napoli nella classifica di Serie A e fino all’ultimo porterà avanti questo duello per lo Scudetto. Sui fronti Coppa Italia e Champions League è ancora in corsa e chiamata a sfide difficili contro Milan e Bayern Monaco. Ma quali altre squadre in Europa possono vincere le tre grandi competizioni stagionali?

Ovviamente l’unica italiana che può coronare il sogno Triplete è l’Inter, visto che è rimasta l’unica formazione di Serie A a partecipare ancora alla Champions League. Osservando gli altri campionato in Europa ci sono poi le due grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid, che sono in lotta per vincere il titolo de La Liga e sono anche le finaliste della Coppa del Re.

Attenzione poi anche al PSG che è ormai certo di vincere la Ligue 1, manca un solo punto per l’aritmetica certezza, ed è anche in finale di Coppa di Francia contro il Reims. I parigini sono quindi in corsa per vincere tutto quest’anno al pari dell’Inter e delle due big spagnole, una cerchia davvero ristretta che può inorgoglire i tifosi nerazzurri.

Nulla da fare invece per le altre 4 squadre ai quarti di Champions League: le due tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono fuori dalla Coppa di Germania mentre per le inglesi c’è l’Arsenal che è stato eliminato dalla FA Cup e l’Aston Villa che non può più vincere aritmeticamente la Premier League visto il -25 dal Liverpool.