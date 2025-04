L’Inter ha preso una decisione sul futuro di Berenbruch

Dopo il suo esordio assoluto in Champions League contro il Feyenoord, il giovane talento dell’Inter, Thomas Berenbruch, ha giocato di nuovo ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. Il centrocampista della Primavera nerazzurra piace molti ai tifosi e soprattutto a Simone Inzaghi.

Per lui infatti si contano già tanti allenamenti in prima squadra e anche diverse convocazioni (pure per la Supercoppa Italiana a gennaio in Arabia) a testimonianza del fatto che le qualità di Berenbruch siano molto apprezzate in casa Inter. Nel frattempo la società ha preso una decisione importante per il suo futuro.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo con l’entourage di Berenbruch per un rinnovo fino al 2029. Questo testimonia quando la società creda nelle qualità del centrocampista classe 2005 sul quale ha deciso di puntare molto.