Difesa decimata: Inzaghi punta sul classe 2005 per Fiorentina-Inter

Situazione molto complicata in casa Inter per la trasferta in casa della Fiorentina, big match della 14a giornata di Serie A. I nerazzurri, infatti, si presenteranno al Franchi con una difesa ridotta all’osso a causa degli infortuni.

Oltre a Pavard, infatti, mancheranno anche Acerbi, ancora non ristabilito del tutto dal problema muscolare accusato contro il Verona, e Carlos Augusto, vittima di un affaticamento muscolare. Un bel problema per Inzaghi che, stando a quanto riportato calciomercato.com, dovrebbe attingere alla Primavera per le sue convocazioni.

Il tecnico, infatti, potrebbe puntare sul capitano della squadra di Zanchetta, Christos Alexiou, difensore centrale classe 2005 con il vizio del gol: già 3 in questa stagione con le giovanili nerazzurre.