Infortunio Lautaro, ECCO l’esito UFFICIALE degli esami

In seguito all’infortunio rimediato lo scorso mercoledì a Barcellona, che lo ha costretto ad abbandonare il campo all’intervallo, Lautaro Martinez questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali. Confermato il problema di natura muscolare rimediato ai flessori che riduce sensibilmente le possibilità di vedere l’attaccante argentino in campo – quantomeno dal primo minuto – per la sfida di ritorno.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Lautaro: “Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino – insieme allo staff medico – vorrebbe tentare il ‘miracolo’ e rientrare a disposizione proprio per la sfida di ritorno di martedì sera tra Inter-Barcellona, anche solo dalla panchina per subentrare a gara in corso.