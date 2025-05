Infortunio Lautaro, quali partite salta e quando torna

Nonostante rimanga in fortissimo dubbio per il match di ritorno di martedì sera tra Inter-Barcellona, Lautaro Martinez ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali cui si è sottoposto questa mattina. L’argentino, infortunatosi a pochi istanti dall’intervallo dell’andata delle semifinali di Champions League, si è fermato giusto in tempo ed è riuscito ad evitare lesioni muscolari.

I test medici di questa mattina hanno confermato che si tratta di elongazione ai flessori della coscia sinistra. Un infortunio non troppo serio che prevede circa una settimana di stop, ma per il quale Lautaro Martinez farà di tutto per accorciare i tempi di recupero. Sembra molto complicato, ma – come ribadito da Sky Sport – rimane una piccola speranza di rivederlo quantomeno tra i convocati di Inter-Barcellona.

Il capitano argentino salterà dunque la gara di domani sera contro il Verona, ma farà il possibile insieme allo staff medico nerazzurro per presentarsi martedì sera a San Siro davanti ai suoi tifosi. Anche averlo a disposizione dalla panchina sarebbe un bel successo per Inzaghi e per tutta la squadra. Solamente nella giornata di lunedì, in ogni caso, saranno più chiare le sue condizioni.