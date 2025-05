Biglietti Inter-Verona: prezzi e come acquistare

Alla 35esima giornata di Serie A, reduce dallo spettacolare pareggio di Champions League contro il Barcellona all’andata delle semifinali, l’Inter dovrà vedersela contro il Verona. La formazione nerazzurra adotterà un ampio turnover, complice i numerosi infortuni e gli impegni ravvicinati di queste ultime settimane. A seguire andiamo a vedere le informazioni per acquistare i biglietti di Inter-Verona (qui le informazioni sulla diretta tv di Inter-Verona).

Biglietti Inter-Verona 3 maggio 2025: fasi di vendita

La vendita libera dei biglietti di Inter-Verona è aperta ormai da giorni. Si tratta della penultima sfida casalinga di questo campionato dei nerazzurri, in virtù dell’ultima sfida interna in Serie A in programma il 18 maggio contro la Lazio.

Biglietti Inter-Verona 3 maggio 2025: prezzi

Per quanto riguarda il match tra Inter-Verona di sabato 3 maggio 2025 sono ancora a disposizione diversi tagliandi. Vi è, tra l’altro, la possibilità di acquistare i biglietti di Inter-Verona a prezzi variabili: si va dai 29 euro del terzo anello verde, ai 129 del primo rosso centrale. Per tutti gli iscritti ad Inter Club, inoltre, sono previsti sconti su numerosi biglietti.