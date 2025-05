Pronostici Inter-Verona: consigli e statistiche

Dopo il pareggio per 3-3 in casa del Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League, l’Inter torna di scena in campionato nel primo impegno del mese di maggio contro il Verona. La gara, in programma domani sabato 3 maggio alle 20.45 a San Siro, sarà valida per la 35esima giornata di Serie A.

Come arrivano Inter e Verona: formazioni e ultime news

Per quanto riguarda lo stato di forma della due formazioni, partiamo dai padroni di casa. L’Inter, dopo tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia rispettivamente contro Bologna, Milan e Roma, ha ritrovato una grande prestazione nell’ultimo appuntamento europeo. In casa del Barcellona, nell’andata delle semifinali di Champions League, i nerazzurri hanno ottenuto un buonissimo pareggio per 3-3 sfiorando pure la vittoria.

Momento negativo in campionato anche per il Verona, reduce da cinque partite in campionato senza vittoria. Dopo tre pareggi, infatti, per la squadra di Paolo Zanetti sono arrivate due sconfitte di fila contro Roma e Cagliari. L’ultimo successo risale allo 0-1 in casa dell’Udinese dello scorso 15 marzo. Il Verona si trova ancora in lotta per la salvezza con ben 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Parlando delle probabili formazioni di Inter-Verona, si prevede un turnover molto ampio tra i nerazzurri. Oltre a Sommer, gli unici superstiti dal match di Champions League potrebbero essere Bisseck e Mkhitaryan. Il Verona, oltre a ritrovare Tengstedt in panchina, riavrà Suslov dal primo minuto a supporto dell’unica punta Sarr.

Inter-Verona: statistiche e precedenti

In questa stagione si registra un solo precedente tra Inter e Verona, vale a dire l’ampio successo dell’andata al Bentegodi per 0-5 in favore dei nerazzurri. L’Inter, oltre ad essere la squadra che in Serie A ha battuto più volte il Verona (41), è anche quella che ha segnato più reti nella stessa competizione ai gialloblù (117). Verona che in Serie A non ha mai vinto in trasferta in casa dell’Inter, collezionando 11 pareggi e 22 sconfitte.

Inter-Verona: confronto quote e dove scommettere

Confrontando le quote di Inter-Verona sui principali siti di scommesse, la migliore proposta è quella di Betsson a 1.39 contro l’1.32 di LeoVegas che vede i nerazzurri super favoriti. Di contro, sempre LeoVegas offre la vittoria degli ospiti a 9.00, mentre è di Betway a 8.13 la quota in assoluto più bassa sul 2 secco.

I bookmakers si aspettano una gara da No Gol, quotato tra 1.57 e 1.62, con proposte inferiori rispetto al Gol che va da 2.20 a 2.32. Da tenere d’occhio l’1 primo tempo dell’Inter a 1.84 su Leo Vegas e 1.80 su Bet365 visto che i nerazzurri cercheranno di chiudere la pratica quanto prima.