Frenata di Oaktree per David: “Richiesta troppo alta per l’Inter”

Da diverse settimane, l’Inter è al lavoro per programmare il futuro. La prossima estate, infatti, la rosa nerazzurra potrebbe subire dei cambiamenti abbastanza profondi, con alcuni profili ambiziosi che potrebbero rinnovare l’organico in diversi reparti. Tra i più discussi c’è sicuramente Jonathan David del Lille.

L’attaccante canadese difficilmente rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno e le voci sul suo possibile trasferimento all’Inter si sono intensificate con la presenza a San Siro del suo agente, Nick Mavromaras, per la sfida con il Lipsia.

Tuttavia, come riportato dal Corriere della Sera, la trattativa si sarebbe arenata proprio per via del procuratore, che avrebbe preteso una commissione da doppia cifra e un contratto di 5 anni, con ingaggio da 6 milioni di euro. Richieste troppo alte per Oaktree, che frenerebbero (per ora) il trasferimento di David all’Inter.