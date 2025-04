In attesa del match di andata di questa sera, la sfida di ritorno di martedì prossimo tra Inter-Barcellona è già sold out. I biglietti messi in vendita dal club nerazzurro sono volati via in pochissimo tempo, evidenziando il grande attaccamento da parte dei tifosi interisti alla squadra anche in un momento così complicato.

Tra l’altro, si prevede un nuovo record d’incasso per un club italiano: il precedente da battere risale a Inter-Milan del 2013 in semifinale di Champions League quando i nerazzurri incassarono 12,5 milioni. Questa l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport: “Stasera si gioca la partita d’andata, ma la febbre per il ritorno di martedì a San Siro è altissima. Il tutto esaurito è già realtà, probabile che la sfida del 6 maggio diventi la partita con il record d’incasso più alto di sempre per un club italiano”.