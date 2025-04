Dopo esserci andato cauto in occasione della conferenza stampa di ieri pomeriggio, Simone Inzaghi sembra aver già preso una decisione in merito all’impiego o meno dal primo minuto di Marcus Thuram. L’attaccante francese, al rientro da un affaticamento muscolare, ha ricominciato a lavorare in gruppo ed è stato anche provato tra i titolari al fianco di Lautaro Martinez.

Come confermato anche dal Corriere dello Sport questa mattina, Inzaghi sembra non aver più alcun dubbio e si presenterà in casa del Barcellona con Thuram in campo sin dall’inizio: “Le sensazioni vanno proprio in questa direzione. La premessa è che il francese non ha tutti i 90’ nelle gambe. Inzaghi, quindi, deve decidere se sia meglio farlo partire dall’inizio o lanciarlo in corsa. Ma l’orientamento è giocarsi la carta subito, per poi gestirla, visto che ci sarà pure una gara di ritorno, solo martedì prossimo. Un altro indizio su un Thuram pronto, è stato come ha cominciato la rifinitura alla Pinetina, con la classica scivolata in mezzo ai palloni e con il sorriso sulle labbra – aveva appena parlato con Inzaghi, che evidentemente gli aveva dato il via libera – balzando da una gamba all’altra, a dimostrazione di come abbia smaltito l’affaticamento”.