L’Inter sostiene Lautaro: il “sospetto” dietro l’esclusione della FIFA

L’esclusione di Lautaro Martinez dalla lista dei candidati per il “Fifa Best Men’s Player” ha provocato grande malumore, sia nel giocatore, sia nell’Inter, come testimoniato dalla dura reazione di Beppe Marotta di ieri. Il mondo nerazzurro, allora, si è stretto attorno al suo capitano, sconcertato dalla decisione del massimo organo mondiale del calcio.

Lo racconta il Corriere dello Sport, che sottolinea come anche Inzaghi e i compagni abbiano provato a consolarlo e a darsi una spiegazione. Per il quotidiano romano, il sospetto più fondato è che a influire sulla scelta finale sia stato un inizio di stagione non scintillante, a differenza di un anno fa.

Un motivo in più per il Toro per reagire, a partire già dalla sfida delicata con la Fiorentina (tra le sue vittime preferite), per tornare a caricarsi sulle spalle l’attacco nerazzurro e dimostrare alla FIFA di aver commesso un grave errore.