Donnarumma non rinnova con il PSG. Gazzetta: “L’Inter osserva”

Ha fatto scalpore l’assenza di Donnarumma nell’undici titolare del PSG per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Il portiere della Nazionale non era mai finito in panchina, se non per infortunio. Segnale di un rapporto che forse si sta incrinando, con l’ombra di un rinnovo di contratto ancora lontano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere si starebbe interrogando sul suo futuro, specie se Luis Enrique confermasse di non puntare più al 100% su di lui. In questo senso sarà importante la gara di Ligue 1, contro il Nantes.

In ogni caso, il contratto di Donnarumma è in scadenza nel 2026 e se la situazione dovesse deteriorarsi, il numero uno dell’Italia potrebbe diventare un grande affare di mercato. Anche per l’Inter. La Rosea, infatti, riportato come i nerazzurri siano tra i grandi club che starebbero osservando l’evolversi della situazione, in vista del dopo Sommer. Su di lui ci sarebbe anche il Bayern Monaco, mentre Manchester City e Liverpool avevano già sondato il terreno la scorsa estate.