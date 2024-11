ALLARME infortuni: Inzaghi perde tre giocatori per Fiorentina-Inter

L’infortunio di Pavard nel primo tempo della gara con il Lipsia aveva sparso un po’ di malumore per l’ennesimo problema muscolare, con il francese costretto a uno stop abbastanza sostanzioso. Un bel problema in vista di Fiorentina-Inter, che si è addirittura triplicato.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrà fare i conti con una difesa decimata per la trasferta di Firenze. Acerbi si è allenato solo in parte con il gruppo nella giornata di ieri e quindi difficilmente sarà arruolabile per domani. Un’assenza che si somma a quella di Carlos Augusto, vittima di un affaticamento muscolare. Difesa praticamente obbligata, dunque, con Bisseck, De Vrij e Bastoni.

I problemi, però, non si fermano al reparto arretrato, perché anche Frattesi si trova in una situazione simile a quella di Acerbi. Il centrocampista ha lavorato principalmente a parte e una sua convocazione per domani sembra improbabile.