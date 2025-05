Infortunio alle spalle: il titolare TORNA subito per Inter-Barcellona

Il primo della sfida Inter-Barcellona – che si è giocato ieri sera in terra catalana – è terminato 3-3 e ha lasciato tutto quanto aperto per il match di ritorno che si disputerà martedì 6 maggio a San Siro. In vista di quella partita molto delicata e sentita i nerazzurri potrebbero essere costretti a fare a meno di due big come Lautaro e Pavard.

Anche nel Barcellona dovrebbero mancare la punta e un difensore molto importanti come Lewandowski e Kounde. Tuttavia, ci sono anche delle buone notizie per la formazione blaugrana e il suo allenatore Hansi Flick per quanto concerne l’infermeria in vista della semifinale di ritorno di Champions League a San Siro.

Come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona può esultare per il pieno recupero di Alejandro Baldé. Il giovane e talentuoso spagnolo è un punto di riferimento per la formazione catalana visto che ormai è da tempo il terzino sinistro titolare: ieri era assente per infortunio ma a Milano ci sarà e proverà a fermare Dumfries.