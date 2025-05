Cinque cose che abbiamo imparato da Barcellona-Inter 3-3

L’Inter torna a fare una grande partita in Champions League dopo le recenti delusioni tra Serie A e Coppa Italia, e lo fa con un pareggio per 3-3 contro un colosso come il Barcellona. I nerazzurri trovano la via del gol grazie a Thuram e alla doppietta di Dumfries.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Inzaghi ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato osservando Barcellona–Inter, gara d’andata delle semifinali di Champions League.

Quella di ieri è stata senza dubbio una partita spettacolare. Questa è la Champions League, una semifinale che fa storia e che deve rendere orgogliosi i tifosi nerazzurri e tutta la squadra di Inzaghi. Gli appassionati di calcio neutrali se la saranno certamente goduta, e gli interisti forse ancora di più.

La partita però finisce forse addirittura con un pizzico di rammarico per l’Inter, nonostante un risultato per cui più della metà dei tifosi avrebbe firmato alla vigilia. In vantaggio 0-2, il Barcellona ha rimontato ma i nerazzurri vanno ancora in vantaggio, prima di un nuovo pareggio. Ci sono state anche diverse polemiche per un gol annullato alla fine.

A proposito del fuorigioco: a Mkhitaryan viene annullato il gol del 3-4 per un centimetro del piede. Nel momento in cui bisogna rendere più spettacolare il calcio e quindi favorire gli attacchi, questa regola potrebbe forse anche essere rivista.

Yamal contro l’Inter ha fatto cose che neanche Messi era riuscito a fare negli incroci precedenti. Il Barcellona ha individualità incredibili, così come le altre semifinaliste. L’Inter più di tutte le altre però ha una squadra pazzesca e molto ben organizzata che con questo può arrivare ovunque.