Dalla Spagna: accuse shock sul gol annullato a Mkhitaryan

Nella partita pareggiata 3-3 sul campo del Barcellona, l’Inter ha sfiorato anche il gol del 3-4 che avrebbe reso ancora più epica l’impresa dei nerazzurri in una semifinale di Champions League molto equilibrata e che ha lasciato tutto quanto aperto per la sfida di ritorno che si giocherà martedì sera a San Siro.

Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan aveva infatti trovato la rete del 3-4 che però è stata annullata per una questione millimetrica grazie all’ausilio del fuorigioco semi-automatico e del VAR. Dalla Spagna c’è però chi muove accuse contro questa decisione della classe arbitrale francese in Barcellona-Inter.

Probabilmente con un pizzico di ironia, il giornalista spagnolo Tomas Roncero di AS (quotidiano di Madrid) critica infatti questa decisione affermando che il gol di Mkhitaryan fosse regolare ma che non sia stato convalidato per la presenza (ironica) del nipote di Negreira, ex vice capo degli arbitri spagnoli coinvolto e poi assolto in un caso di presunta corruzione.