Thuram da RECORD nessuno come lui in Champions League

Nella super sfida tra Barcellona e Inter che è terminata 3-3 ci sono stati due protagonisti su tutti per la formazione nerazzurra. Il primo non può che essere Denzel Dumfries autore di una fantastica doppietta, il secondo invece è senza dubbio Marcus Thuram che ha realizzato un bellissimo gol di tacco dopo 30 secondi.

Questo gol fantastico del numero 9 dell’Inter appena iniziato il match ha permesso di stabilire un nuovo record in Champions League. Nessuno era infatti riuscito mai a segnare una rete in così poco tempo in una semifinale di questa competizione europea e ora l’attaccante francese è il record-man assoluto.

Thuram da oggi è quindi il giocatore che può vantare il gol più veloce mai realizzato in una semifinale di Champions League, non sarà facile per gli altri calciatori in futuro riuscire a segnare in meno di 30 secondi in una partita solitamente così combattuta e difficile come una semifinale.