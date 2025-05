Fabrizio Romano annuncia il secondo acquisto dell’Inter

L’Inter è al lavoro da settimane per programmare con largo anticipo il calciomercato estivo. Tra le varie opzioni, però, ce n’è una che i nerazzurri sembrano intenzionati a percorrere in tempi brevi, come annunciato da Fabrizio Romano.

Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, l’Inter sarebbe in pronta chiudere per il riscatto di Nicola Zalewski. Il polacco è arrivato a gennaio ed è in prestito dalla Roma, con un’opzione da 6 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo

Lo stesso giocatore, che contro il Torino ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter, sarebbe pienamente convinto di voler continuare a vestire la maglia nerazzurra in futuro.