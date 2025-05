Moviola Torino-Inter: “Milinkovic su Taremi è rigore”

Con una prestazione solida e concreta, l’Inter è riuscita a superare l’ostacolo Torino nonostante l’ampio turnover adottato da Simone Inzaghi. La carica Champions League sembra aver dato una fiducia diversa a tutta la squadra che con quest’ultimo turno di campionato si è portata a -1 dal Napoli a due sole giornate dal termine, approfittando del passo falso commesso dai ragazzi di Conte contro il Genoa.

Nella vittoria dei nerazzurri per 0-2 in trasferta, non sono comunque mancati gli episodi arbitrali degni di revisione. Analizziamo tutto, dunque, con la moviola de La Gazzetta dello Sport:

“Bene nella sospensione per il soccorso a uno spettatore (dal 1’15” al 5’25”) e bene anche nel vedere il non-fallo di Ricci su Zalewski (9’, fuori area). Al 43’ 60” altra sospensione ma per pioggia, assenza di rimbalzo e incolumità: stop e ripresa (45’03”) dopo consulto coi capitani. Al 3’ st, Milinkovic su Taremi: è rigore. Al 42’ st, palla sul braccio in ripiegamento di Dumfries dopo il tiro di Biraghi. Al 48’ st gol annullato a Masina: Asllani si lascia cadere con facilità, non era da annullare”.