Ufficiale, l’Inter giocherà la prossima Supercoppa Italiana

Con la vittoria ottenuta ieri pomeriggio sul campo del Torino, oltre ad evidenziare definitivamente una condizione fisica tornata ad essere brillante e riportarsi ad un solo punto di distanza dal Napoli, l’Inter si è aritmeticamente aggiudicata anche la qualificazione ufficiale alla prossima Supercoppa Italiana.

I nerazzurri, infatti, si sono momentaneamente portati a +9 punti dal terzo posto occupato dall’Atalanta. I bergamaschi, che questa sera dovranno giocare con la Roma il 36esimo turno di Serie A, anche in caso di vittoria non avrebbero più alcuna possibilità di rientrare in corsa per la Supercoppa.

Questo perché, a tre giornate dal termine del campionato, anche se dovesse fare 3 vittorie e l’Inter 0, l’Atalanta arriverebbe al massimo a pari punti coi nerazzurri. La squadra di Inzaghi, avendo vinto gli scontri diretti con la Dea, sarà in ogni caso davanti e nelle due prime posizioni che le consentiranno di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita il prossimo gennaio 2026.

Da capire quale sarà la volontà dell’Inter che in occasione dell’ultima Assemblea di Lega aveva espresso parere negativo sul formato a quattro squadre, tenendo aperta la possibilità di rinunciare alla competizione. A fronte di una maxi sanzione prevista da parte della Lega in caso di mancata partecipazione, però, difficilmente i nerazzurri si tireranno indietro.

Si completa dunque il quadro della prossima Supercoppa Italiana 2026 che vedrà sfidarsi Inter, Napoli, Milan e Bologna. A seconda di come finirà il campionato e di quello che sarà l’esito della finale di Coppa Italia, verranno fuori gli incroci delle due semifinali.