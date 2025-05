La reazione dell’Inter in pullman allo scivolone del Napoli

Tutta l’Inter ha seguito durante il viaggio in pullman ieri sera il posticipo del Maradona tra Napoli e Genoa. I nerazzurri, reduci dalla grande prestazione culminata in una solida vittoria a Torino, stavano per far rientro a Milano quando hanno assistito al pareggio inaspettato della squadra di Antonio Conte contro quella di un altro ex interista come Patrick Vieira.

Una frenata che ha improvvisamente riacceso le chance scudetto dell’Inter, adesso ad un solo punto di distanza dal Napoli a due giornate dal termine del campionato. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, “i nerazzurri hanno iniziato a capire che uno strano vento soffiava sul Napoli vedendo sul monitor di bordo la carambola di Meret sull’1-1”.

Nonostante il contro-vantaggio di Raspadori, “tutti notavano un Genoa più baldanzoso del previsto, sapevano che poteva scapparci la sorpresa, e così è stato. Il 2-2 non poteva che essere accompagnato da una piccola esultanza, composta, perché l’Inter tutta sa che il grilletto è sempre nelle mani dell’ex Conte”.

Anche se il calendario vede ancora degli impegni sulla carta più abbordabili per il Napoli nelle ultime due giornate di campionato, l’Inter potrà tentare di sfruttare la pressione degli ultimi 180 minuti a suo vantaggio e sperare in una rimonta che alla vigilia della 36esima giornata sembrava quasi un’utopia.