Lega valuta RINVIO Como-Inter: cosa sta succedendo

Il calendario delle ultime due giornate di Serie A rischia seriamente di essere rivoluzionato dall’attuale lotta serratissima in vetta alla classifica tra Inter e Napoli. Il duello tra le due formazioni allenate da Simone Inzaghi e Antonio Conte, infatti, potrebbe costringere la Lega a rivedere in particolare il programma dell’ultimo turno di campionato.

Se è già ufficiale che Inter e Napoli giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio la penultima giornata, un enorme punto interrogativo rimane invece sulla 38esima. Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo turno potrebbe infatti essere anticipato di qualche giorno in virtù della possibilità di uno spareggio tra le due squadre in cima alla classifica.

La Lega Serie A, a fronte dell’impegno dell’Inter del 31 maggio in finale di Champions League con il Psg, vorrebbe eventualmente collocare lo spareggio scudetto non più tardi di domenica 25 o lunedì 26 maggio. Da qui la possibilità di anticipare l’ultimo turno e capire se realmente le due squadre arriveranno a pari punti o meno. Tanto dipenderà anche dalla situazione del Cagliari, avversario del Napoli all’ultima giornata e ancora in lotta per non retrocedere.

Tale ipotesi, seppur apparentemente assurda, rimane davvero concreta in un calendario che sino all’ultimo sembra non voler dar tregua ai ragazzi di Inzaghi.