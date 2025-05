Da Thuram a Calhanoglu: chi rientra per Inter-Lazio

Un tema chiave di casa Inter da qui alla finale di Champions League del prossimo 31 maggio contro il Psg, riguarderà inevitabilmente la condizione fisica dei big di Simone Inzaghi. Ieri, infatti, si è improvvisamente riaccesa la lotta scudetto con i nerazzurri tornati ad un solo punto di distanza dalla vetta occupata dal Napoli.

Uno svantaggio minimo che costringerà i nerazzurri a non mollare di un centimetro la corsa al campionato nelle ultime due giornate. Anche per questa ragione Inzaghi dovrà essere attentissimo alla gestione delle energie per massimizzare i risultati in campionato, ma senza correre rischi. Vediamo, dunque, chi potrà rientrare dall’infermeria già nel prossimo turno di campionato che vedrà l’Inter giocarsela con la Lazio a San Siro.

Innanzitutto, Inzaghi ha concesso ai suoi ben due giorni di vacanza e ritroverà il gruppo ad Appiano solamente nella giornata di mercoledì. Come già ribadito dal tecnico, Lautaro, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi non torneranno a disposizione contro i biancocelesti: l’obiettivo è di riaverli contro il Como e successivamente al top per la finale con il Psg.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Thuram sta bene e contro la Lazio avrà almeno uno spezzone di partita: da capire se potrà partire dal primo minuto, oppure se darà una mano solamente a gara in corso. Dal primo minuto torneranno Acerbi, uno tra Dumfries e Dimarco e probabilmente sia Barella che Calhanoglu.